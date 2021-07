Woordkunstenaar Y.M.P. start bibliotheek in Rotterdam-Zuid om jongeren meer te laten lezen

De Rotterdamse woordkunstenaar Y.M.P. heeft 250 boeken ontvangen van de bibliotheek en wil ervoor zorgen dat meer jongeren in Rotterdam-Zuid gaan lezen. Het is een samenwerking tussen de bibliotheek en het productiehuis Flow. "We willen het lezen van boeken laagdrempeliger maken", zegt Y.M.P.

Can't Hurt Me van David Goggins, Shoe Dog van Phil Knight en Niet te Stoppen van Angie Thomas: in het productiehuis op de Pleinweg in Rotterdam-Zuid staan ongeveer 250 boeken uitgestald over zwarte cultuur, kunst, spiritualiteit, identiteit en ondernemerschap.

Jongeren in Rotterdam-Zuid

Deze boeken zijn speciaal bedoeld voor de jongeren in Rotterdam-Zuid: "Het is makkelijker om hierheen te gaan dan bijvoorbeeld naar de bibliotheek. Dat is soms nog een stap te ver en heeft een stoffiger imago, terwijl dat eigenlijk niet zo is", zegt Y.M.P.

Het was een paar jaar geleden een droom van de woordkunstenaar om zelf een bibliotheek te hebben en nu was de tijd rijp. "Met hulp van de bibliotheek en een groep van 30 jongeren is een lijst samengesteld van boeken. We hebben aan hen gevraagd: 'Als we boeken gaan aanschaffen, welke moeten dat dan zijn?'"

Flow-otheek

Michel Breed is een van de jongeren uit de groep. Toen aan hem werd gevraagd welk boek hij interessant vond, wist hij het gelijk: Empire State of Mind van Jay Z. "Ik ben net als hij ook een rapper en producer. Ik wilde daar meer over weten."

De zogeheten flow-otheek, zoals Y.M.P. de samenvoeging van het productiehuis Flow en de bibliotheek noemt, is niet zomaar een bibliotheek. Y.M.P: "We vinden het leuk als je een boek meeneemt, maar verwachten dan wel dat je eens per maand in gesprek gaat over de boeken die je hebt geleend. Dit doen we zodat de jongeren elkaar inspireren en hun horizon verbreden."