RIVM: 1317 nieuwe coronabesmettingen in de regio, 3 ziekenhuisopnames

Er zijn in de regio 3 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, van mensen uit de gemeenten Rotterdam, Barendrecht en Alblasserdam. Bij het RIVM werden geen overleden covid-patiënten gemeld.

Landelijk beeld

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 11.134 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 190 minder dan gisteren.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 9934 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 124 procent meer dan de zeven dagen daarvoor. In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 284 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 265), van wie 77 op de IC (gisteren: 75), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Cijfers per gemeente

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 11 - 2778

Albrandswaard: 24 - 3223

Barendrecht: 31 - 5866

Brielle: 3 - 1729

Capelle aan den IJssel: 61 - 8376

Dordrecht: 41 - 14916

Goeree-Overflakkee: 8 - 4947

Gorinchem: 21 - 4433

Hardinxveld-Giessendam: 8 - 2845

Hellevoetsluis: 10 - 3691

Hendrik-Ido-Ambacht: 7 - 3749

Hoeksche Waard: 44 - 9036

Krimpen aan den IJssel: 25 - 3890

Lansingerland: 47 - 6975

Maassluis: 6 - 3675

Molenlanden: 21 - 5957

Nissewaard: 30 - 9250

Papendrecht: 12 - 3684

Ridderkerk: 52 - 6148

Rotterdam: 761 - 86281

Schiedam: 33 - 9683

Sliedrecht: 6 - 3482

Vlaardingen: 26 - 9135

Westvoorne: 1 - 1188

Zwijndrecht: 28 - 5562

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.