Feyenoord boekt nipte oefenzege op Werder Bremen, Kökcü luistert nieuw rugnummer op met winnende treffer

Na een minuut stilte vanwege de watersnood in onder meer Limburg en Duitsland begon Feyenoord goed aan het oefenduel met Werder Bremen. Na vier minuten kreeg Jens Toornstra al de eerste kans van de wedstrijd, maar hij schoot de bal op vijf meter van de Duitse goal over. Een paar minuten later was het alsnog raak voor de middenvelder. Een voorzet van achteruit van Marcos Senesi werd door Toornstra al vallend binnen gegleden.

In het kwartier daarna bleef Feyenoord, met kersverse aanwinst Alireza Jahanbakhsh op de tribune, de ploeg met de kansen. Na ruim twintig minuten spelen zorgde Bryan Linssen met een subtiel balletje buitenkant voet bijna voor de 2-0, maar zijn wippertje vond uiteindelijk de lat.

Vrijwel uit het niets kwam Werder Bremen op gelijke hoogte. De ploeg uit de tweede Duitse Bundesliga kon vlak na de drinkpauze vrij counteren tegen een niet goed oplettend Feyenoord. Joshua Sargent schoot de 1-1 uiteindelijk hard binnen. Meteen daarna kwam Feyenoord bijna weer op voorsprong, maar een kopbal van Leroy Fer werd goed gered door doelman Kapino van Werder Bremen. Ook wederom Linssen en Robert Bozenik kwamen in de eerste helft nog in de buurt van een tweede Rotterdamse treffer.

Kökcü

Vlak na rust kreeg Werder Bremen een grote kans op een voorsprong. Maar na een mislukte buitenspelval aan Rotterdamse kant mislukte de stift van doelpuntenmaker Sargent, waardoor Bijlow redding kon brengen. Een kwartier later was het aan de andere kant wel raak. Nadat Tyrell Malacia naar de grond werd getrokken in het strafschopgebied kreeg Feyenoord een strafschop. Die werd vervolgens feilloos benut door Kökcü, die zaterdagmiddag voor het eerst met rugnummer tien mocht spelen.

In het restant van de wedstrijd voerde Arne Slot nog wat wissels door maar gebeurde er niet veel meer. Luis Sinisterra viel nog geblesseerd uit in de slotfase, waardoor Feyenoord de wedstrijd met tien man uitspeelde. 2-1 bleek uiteindelijk de eindstand.

Eerder deze zaterdag oefende een aanzienlijk jonger elftal van Feyenoord op Varkenoord ook al tegen Werder Bremen. Die wedstrijd eindigde, mede door twee doelpunten van Naoufal Bannis, in 3-3.

Feyenoord - Werder Bremen 2-1 (1-1)

7' Jens Toornstra 1-0

27' Joshua Sargent 1-1

60' Orkun Kökcü (strafschop) 2-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (72' Burger), Fer, Senesi, Malacia (90' Teixeira); Toornstra (90' Diemers), Kökcü (78' Hartjes), Til (82' Bannis); Linssen (84' Vente), Bozenik (78' Milambo), Sinisterra