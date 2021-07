Jahanbakhsh: 'Toen ik hoorde van de aanbieding van Feyenoord was er geen twijfel'

Jahanbakhsh is de Nederlandse taal nog redelijk machtig, laat hij blijken op de persconferentie na de gewonnen oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Werder Bremen (2-1). "Ik heb goede ervaringen met het leven hier in Nederland", vertelt hij lachend. "Op mijn negentiende verhuisde ik hier naartoe en in de vijf jaar daarna heb ik veel geleerd over de cultuur, mensen en hoeveel voetbal hier betekent. Ik weet dus ook hoeveel Feyenoord voor haar supporters betekent. Ik breng de ervaring van de vijf jaar die ik hier al heb gehad naar deze geweldige club."

"Toen ik hoorde van de aanbieding van Feyenoord was er geen twijfel. Ik breng de ervaring van de vijf jaar die ik al heb gehad in Nederland naar deze geweldige club. Hopelijk ga ik hier door met wat ik in mijn laatste jaar bij AZ deed (Jahanbakhsh werd toen topscoorder van de eredivisie, red.)."

Slot

Trainer Arne Slot was voor Jahanbakhsh 'een van de voornaamste redenen' om naar Feyenoord te komen. "Ik had het privilege om met hem samen te werken in mijn laatste jaar bij AZ. Het is een heel goede coach en manager, ik heb altijd een goede relatie met hem gehad. Sinds ik naar Engeland verhuisde heb ik altijd contact met hem gehouden. Hoe Arne wil spelen, met aanvallend voetbal, speelde een belangrijke rol in mijn beslissing om naar Feyenoord te komen."

De afgelopen jaren kwam Jahanbakhsh bij Brighton & Hove Albion minder aan spelen toe dan tijdens zijn periode in Nederland. "Ik wil graag op de vleugels spelen, dat was een van de redenen waarom ik bij Brighton minder speelde. Daar speelden we 3-5-2, waarin ze niet echt een vleugelaanvaller gebruiken."

Jahanbakhsh gaat met rugnummer 9 spelen, dat hij overneemt van spits Nicolai Jørgensen. "Ik heb om een ander nummer gevraagd, maar die was al bezet. Ik sprak met Jørgensen deze ochtend en vertelde hem dat hij het fantastisch heeft gedaan voor deze club. Het is een grote verantwoordelijkheid om zijn nummer over te nemen, maar hij is 'a really nice guy' en wenste me succes."

Snel honderd procent fit

Wanneer kan Jahanbakhsh, die de vertrokken Steven Berghuis bij Feyenoord moet opvolgen, zijn debuut maken voor de Rotterdammers? "Halverwege juni heb ik nog voor het nationale elftal gespeeld en daarna begon mijn vakantie. Ik denk dat ik snel honderd honderd procent fit kan zijn, maar ik wil ook niet overhaasten."

"Het is ook niet aan mij, maar aan Arne en zijn staf wanneer ze me willen gebruiken. Ik moet zo snel mogelijk klaar zijn. Als ze willen dat ik donderdag (in de tweede voorronde van de Conference League tegen FC Drita, red.) al speel doe ik dat graag, maar ik neem liever even m'n tijd om helemaal fit te worden."

Bekijk hieronder het volledige eerste interview met Alireza Jahanbakhsh.