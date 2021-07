Kökcü focust zich op Feyenoord: 'Merk dat ik stappen kan maken onder de nieuwe trainer'

Met het vertrek van Berghuis kwam nummer 10 vrij voor Kökcü, die in de jeugd al vaker met dat rugnummer speelde. In tegenstelling tot de vertrokken aanvoerder, heeft Kökcü zijn focus nog volop bij Feyenoord. "Ik merk dat ik stappen kan maken onder de nieuwe trainer, ook in de manier van spelen. Voor mij is het nu vol focussen op Feyenoord en hopen op een mooi seizoen. Wie weet waar we eindigen."

Na het WK met Turkije, waar Kökcü een vroege uitschakeling niet kon voorkomen, merkte de 20-jarige middenvelder dat de nieuwe trainer Arne Slot toch wat anders vroeg dan hij gewend was. "Het was de eerste week meteen bikkelen. Ik merk dat ik tot het gaatje moet gaan en mezelf uit moet dagen in trainingen. Dat heeft Arne me ook meegegeven: altijd tot het gaatje gaan. Dat probeer ik nu te doen en ik denk wel dat ik daar profijt van kan hebben. De voorbereiding is het perfecte moment om conditioneel stappen te maken."

Ondanks de zware trainingen, die in de slotfase tegen Werder Bremen bij veel spelers hun tol eisten, ziet Kökcü de eerste ontmoeting met FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League met een positief gevoel tegemoet. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we donderdag fit aan de aftrap verschijnen."

