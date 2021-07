Feyenoord, Sparta en wielrennen in Radio Rijnmond Sport

In een goed gevulde uitzending van Radio Rijnmond Sport worden de oefenwedstrijden van Feyenoord tegen Werder Bremen en van Sparta tegen Royal Antwerp FC besproken, maar ook andere sporten zijn goed vertegenwoordigd. Wielrennen komt aan bod, er wordt gebeld met atlete Anne van de Wiel en er is live-verslag van het WK Volleybal Onder 20 door verslaggever Frank Stout.

Feyenoord speelde zaterdag tweemaal tegen de Duitse ploeg Werder Bremen, die uitkomt in de Tweede Bundesliga. In De Kuip, waar publiek welkom was, zegevierde de ploeg van trainer Arne Slot met 2-1. Je hoort ook aanvaller Alireza Jahanbakhsh over zijn overstap van de Engelse club Brighton & Hove Albion naar Feyenoord.

Sparta nam het op een trainingsveld langs het Bosuilstadion op tegen het tweede elftal van Royal Antwerp FC. Door een late treffer van Reda Kharchouch blijven de Spartanen ongeslagen in de voorbereiding. Bij de ploeg van trainer Henk Fraser was middenvelder Abdou Harroui de grote afwezige. Hij sluit maandag weer aan bij de ploeg. Je gaat Fraser horen over de afwezigheid van zijn spelmaker.

Olympische Spelen, WK, EK en Tour

Atlete Anne van de Wiel uit Rotterdam gaat naar de Olympische Spelen in Tokio. Ze behoort tot het 4x400 estafetteteam. In de uitzending gaat onder andere het over haar verrassende oproep voor de Spelen.

Bovendien hebben we aandacht voor de halve finales en de finale van het WK Volleybal Onder 20 in het Topsportcentrum van Rotterdam. Nederland, Rusland, Italië en Servië behoren tot de laatste vier kanshebbers voor de eindwinst. Verslaggever Frank Stout is aanwezig en doet live-verslag. Ook bellen we met Danny Baijens, de Rotterdamse bondscoach van de Nederlandse beachhandbalploeg. Op het EK in het Bulgaarse Varna is het mannenteam dertiende geworden.

Daarnaast is er aandacht voor wielrennen. De Tour de France komt aan in Parijs, waar rondjes op de Champs-Élysées zullen worden gereden. Verder duidt verslaggever Jesse van Someren de mannelijke wielertalenten uit onze regio, die we mogelijk in de toekomst in actie zullen zien.

Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur. Dennis Kranenburg presenteert de show.