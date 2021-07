HET OPKAMERTJE 11 juli 2021

EERSTE UUR

1. Rechtop - Lotte Velvet

2. Gaastra - Enge buren

3. Het is een complot - Roel C. Verburg

4. Zomer in Scheveningen - Brigitte Kaandorp

WIE VAN DE DRIE

5. Wie van de drie #1 (Caravan)

6. Wie van de drie #2 (Voorstellen)

7. Wie van de drie #3 (Lopen)

BONTE DINSDAGAVONDTREIN

8. Het lied van de bonte dinsdagavondtrein - Louis Noiret

9. Avro’s Bonte Dinsdagavontrein reünie 1977

RADIO NOORDZEE & ANDERE PIRATEN

10. Radio Noordzee Internationaal

11. Radio Noordzee Internationaal

12. This is the place that’s gonna blow your mind Noordzee

13. Radio Atlantis

14. Mi-Amigo

THE FLINTSTONES

15. The Flintstones (tune)

16. Wilma, open de deur - Max van Praag

MINJON

17. De Buitenbeentjes - Minjon

18. Open je venster - Minjon

19. Souvenir - The Ramblers

20. Hip zijn alle dingen - Oebele

21. Dan denk ik aan neuken - Adèle Bloemendaal

22. Her majesty - Hans Teeuwen

TWEEDE UUR

1. Jackie - Scott Walker

ECHT GEBEURD

2. Echt Gebeurd - Hemza Lasri

FRANSTALIG

3. Oh la la - Van Wood

4. Madame - Claude Barzotti

5. Le Petit Cheval - Georges Brassens

ECHT GEBEURD

6. Echt Gebeurd - Pépé Smit

7. Tin tin por tin tin - João Gilberto