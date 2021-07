Sportoverzicht: Geen Europese prijs voor honkballers van Neptunus

Neptunus geldt vaak als topfavoriet in de Champions Cup. De teleurstelling is groot bij de Rotterdammers. "Als je uitgeschakeld wordt door een Duits team - een geweldig team - dan komt dat hard aan", geeft Jaarsma toe. Neptunus heeft volgens hem de tegenstand in de Champions Cup niet onderschat. "We hebben alles gegeven en goed gespeeld. Wat met name veel invloed op het toernooi had, dan was het de kwaliteit en met name de afmeting van het veld."

In de hoofdklasse is Neptunus op koers voor een nieuwe landstitel. De Rotterdamse honkballers staan elf punten voor op de naaste belagers L & D Amsterdam Pirates en HCAW, hoewel HCAW drie wedstrijden meer gehonkbald heeft dan Neptunus.

Cricket

Punjab leed zondag een opvallende nederlaag. De Rotterdamse cricketploeg verloor op eigen veld tegen VRA met 36 runs. Ook VOC ging onderuit tegen ACC met 17 runs. Sparta 1888 kon ook niet winnen. De Capelse formatie legde het af tegen VCC. De Hagenezen zegevierde met zes wickets. Excelsior '20 won als enige regioploeg in de topklasse. De Schiedammers wonnen met acht wickets van Dosti.

Handbal

Het Nederlandse mannenteam is op het EK Beach Handball in Varna dertiende geworden. De ploeg, onder leiding van de Rotterdamse bondscoach Danny Baijens, won het slotduel met 2-0 in sets van Oekraïne (24-16 en 20-19). Oranje was in Bulgarije vertegenwoordigd met een flinke Rotterdamse afvaardiging. Meerdere handballers komen uit Rotterdam of spelen bij eredivisionist Feyenoord Handbal.

"Enerzijds hadden we gehoopt om hoger uit te komen. Ik had graag bij de beste tien willen zijn", vertelt Baijens op Radio Rijnmond. De dertiende plaats voor Nederland is bij de mannen de hoogste tot nu toe. Volgens Baijens had er voor Nederland wel meer ingezeten. "Maar we keren op zich met een trots gevoel terug naar Nederland."

Volleybal

Op het WK Volleybal Vrouwen Onder 20 heeft Nederland in het Topsportcentrum de spannende strijd om de derde plaats verloren. In Rotterdam gingen de Nederlandse dames met 3-2 in sets onderuit (25-16, 25-23, 22-25, 22-25 en 22-20). Bij het Nederlandse team is Elles Dambrink één van de grootste talenten. Zij komt uit voor de damesploeg van VCN uit Capelle aan den IJssel.