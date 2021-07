Oudewater eindelijk vermeld bij beeld Willem van Oranje

Toen prinses Beatrix op 19 oktober 2019 het beeld officieel onthulde, bleek de naam van Oudewater niet op de sokkel te staan. De kunstenaar en De Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting probeerden de blunder goed te praten door te stellen dat Oudewater destijds geen stemrecht had en er niet op hoorde.

Historici maakten korte metten met dat verhaal en burgemeester Kolff beloofde dat de fout snel hersteld zou worden. Inmiddels is de gemeente, formeel eigenaar van het beeld, dus al 21 maanden aan het zoeken naar een oplossing. Die lijkt nu gevonden.

Het bordje wordt vervangen. | Foto: Thijs Blom

Oudewater is nog altijd niet vermeld op de sokkel, maar wel op een informatiebord, dat vrijdag geplaatst werd op de achtergevel van de Berckepoort. De gemeente Dordrecht liet dat in alle stilte doen en een woordvoerder zegt niet te weten of Oudewater ooit nog op de sokkel komt: “Er is nog altijd geen oplossing.”

Statenvergadering

Maandag is het precies 449 jaar geleden dat de Statenvergadering in Dordrecht begon. Oud-journalist Hans Berrevoets van het Historisch Platform pleit er al geruime tijd voor om van 19 juli een officiële feestdag te maken. Hij roept alle Dordtenaren op om maandag de vlag uit te hangen.

De vergadering van 1572 wordt beschouwd als een eerste aanzet tot de vorming van een vrij Nederland, waarin de basis werd gelegd voor vrijheid van geloof en vrijheid van geweten. Historici betwisten dat niet, maar zeggen wel dat latere Statenvergaderingen belangrijker waren.