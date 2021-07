Meedoen belangrijker dan winnen? Voor atlete Anne van de Wiel komt haar ultieme droom uit

Tot haar grote verrassing mag Anne van de Wiel toch naar de Olympische Spelen van Tokyo. De Rotterdamse atlete had er niet op gerekend dat zij naar Japan mocht, maar Van de Wiel is opgenomen in de Nederlandse estafetteploeg voor de 400 meter. "Ik denk dat ik op zich goede kansen heb om in actie te komen."

"Ik heb de selectie niet per se gevierd, maar ik heb het leuk met iedereen erover gehad", vertelt Van der Wiel. Pas vorige week hoorde zij dat ze naar de Spelen mag. "Het is allemaal snel gegaan. Ik moest van alles regelen voor mijn vertrek. PCR-testen bijvoorbeeld, op Papendal waren wat verplichtingen. Ik moest allerlei dingen regelen om de reis goed in orde te maken."

Volgens Van de Wiel ligt het niveau bij de Nederlandse vrouwelijke atleten op de 400 meter dicht bij elkaar. Daarom is er gekeken naar de finale op het NK Atletiek. "Het is inderdaad een momentopname, maar dat zijn de Olympische Spelen ook. Men wil zien hoe je met de spanning om gaat", legt Van de Wiel uit.

Het is echter nog geen zekerheid dat Van de Wiel per se in actie komt in Tokyo. Maar de Rotterdamse is optimistisch over haar kansen. "Omdat er ook een mixed-estafette is: met twee mannen en twee vrouwen. De drie snelste lopers willen ze een beetje sparen, omdat ze individuele onderdelen doen. In dat opzicht maak je kans om opgesteld te worden in series of een mixed-estafette."

Trotse tweelingzus

Nu Van de Wiel naar de Olympische Spelen mag, wordt ze voor een aantal weken gescheiden van haar tweelingzus Myke. Zij is ook atlete. "We zijn nog nooit zo lang zonder elkaar geweest. De langste periode is vijf dagen. Nu ben ik meer dan drie weken in Japan", vertelt Anne. "Zij is super blij voor mij. Myke vindt het super leuk en ze is erg trots."

Of Nederland een medaille pakt bij de estafette-onderdelen in Tokyo, is nog niet zeker. "Een derde plek is niet onmogelijk. Je weet niet wat andere landen doen, maar iedereen moet wel boven zichzelf uitstijgen", vertelt Van de Wiel. De Olympische Spelen zijn voor haar in elk geval een mooie meevaller. "Ik ben al tevreden als ik daar al mag lopen. Dan is mijn eigen doel bereikt. Als je dan ook nog een finaleplek haalt, dan zou dat het leukste zijn."