Sander mag weer! Hoe een Rotterdamse klas na anderhalf jaar weer op schoolreisje gaat

Sander geniet met volle teugen van alle instanties die weer open zijn. En krijgt bijzondere verhalen te horen van wat onze regiogenoten tijdens de coronatijd het meest hebben gemist. Deze week ging Sander met groep zes van de Rotterdamse Valentijnschool op schoolreisje naar Duinrell.

Pretpark Duinrell

Anderhalf jaar lang zijn ze niet op schoolreisje geweest: de scholieren van de Valentijnschool in Rotterdam-Delfshaven. Maar vandaag gaan ze met z'n allen naar pretpark Duinrell. Als presentator Sander de Kramer bij de bus vraagt of ze er een beetje zin in hebben, gillen de kinderen hun kelen schor: "Jaaaaaaa!".

"Ik heb het schoolreisje zo erg gemist, dat ik er vannacht niet van kon slapen," vertelt een scholiere van groep zes. "Schoolreisje is het leukste van het hele jaar. Ik vond het heel erg dat het vorig jaar niet doorging. Daarom ga ik er vandaag extra van genieten. Ik ga in alle achtbanen."

Uitje gemist

Juf Shelley van der Pol van de Valentijnschool kon de hele week al goed merken dat haar leerlingen het jaarlijkse uitje hebben gemist. "Veel kinderen in Delfshaven gaan nooit op vakantie. Daar hebben hun ouders gewoonweg het geld niet voor. Zeker voor die jongens en meisjes is het schoolreisje zó belangrijk. Daarnet zei een van de kinderen dat een schoolreisje voor hem een dagje vakantie is met de school. Zoiets kan me echt ontroeren."

"De coronatijd was echt heel saai," vertelt een leerling, wachtend in de rij van de waterachtbaan van Duinrell. "Toen de school dicht was, kregen we les via de computer. Dat was echt niet leuk. Niemand kwam op bezoek en je zat hele dagen thuis. Ik miste mijn vriendjes en vriendinnetjes. En natuurlijk het spelen op het schoolplein. Ik voelde me echt een beetje gevangen in huis. Ik ben heel blij dat de lockdown voorbij is."

