Weer topvolleybal in Rotterdam: 'Nederland is in staat goede toernooien te organiseren'

Ondanks de coronapandemie, zijn er landen van over de hele wereld in Rotterdam neergestreken voor het mondiale jeugdtoernooi. "Dat is gewoon geweldig", vertelt Alberda. "We hebben heel veel ervaring internationaal opgedaan met de seniorenteams, die gewoon vijf weken in een bubbel hebben gezeten in Rimini. De internationale volleybalbond heeft die protocollen allemaal gedeeld met ons. Nou, dan zijn we in Nederland ook in staat op hoge niveau's gewoon goede toernooien te organiseren."

Joop Alberda (midden) bij de presentatie van het Nederlands team voor de Olympische Spelen | Foto: Orange Pictures - Marcel ter Bals

Alberda vindt het fijn dat het publiek weer is teruggekeerd. "In toenemende mate is het toch wel weer mooi dat de interactie niet alleen tussen spelers en staf is, maar ook met het publiek. Dat is toch wel een essentieel onderdeel van sport. Je doet het om te laten zien aan andere mensen. Je wil ook graag in contact zijn met de andere mensen: ouders, familie en fans."

Dambrink

Het is niet de eerste keer dat een groot volleybaltoernooi in Rotterdam wordt gehouden. In 2019 werden het olympisch kwalificatietoernooi voor de mannen en het EK Volleybal in Rotterdam Ahoy gehouden.

Een van de Nederlandse volleybalsters is Elles Dambrink. Zij is ook topscorer van het toernooi. Over haar toekomst durft Alberda geen uitspraken te doen. "Het domste wat ik kan zeggen, is dat ik ga voorspellen wat zij gaat worden. Omdat ik weet hoe grillig dat kan zijn en hoe zorgvuldig dat komt. Dambrink heeft deze zomer al een onwaarschijnlijke prestatie geleverd bij het nationale damesteam, ook nu weer."

Generatie '96

Nederland sloot zondag dit WK Onder 20 echter af zonder medaille, omdat Rusland in de strijd om het brons met 3-2 in sets te sterk was voor Oranje.

Als er iemand is die weet hoe je het eremetaal moet behalen, dan is het Alberda wel. In 1996 won Alberda als coach van het mannenvolleybalteam goud op de Olympische Spelen van Atlanta. Met die generatie heeft hij nog steeds goed contact. "Op 4 augustus komen we als ploeg weer bij elkaar om te vieren dat wij 25 jaar geleden Nederlandse sportgeschiedenis geschreven hebben."