Rotterdam krijgt er een nieuwe attractie bij die je op je benen laat tollen

"Het is moeilijk uit te leggen wat het nou eigenlijk is, je moet het gewoon ervaren", zegt Erich Römer, projectleider van Remastered. Als bezoeker ga je een wereld binnen die is aangekleed met muziek en visualisaties uit de schilderijen. Zakelijk leider, Dick van Zuilen, vergelijkt het met een theater: "Maar dan één waar je zelf op het podium staat. Of als een bioscoop, waarbij je zelf verschijnt op het grote doek."

Het team achter de attractie is zo'n twee jaar bezig geweest om het van de grond te krijgen. De locatie onder de Erasmusbrug was perfect, want ze zochten een ruimte zonder ramen. "Toch was het nog een hele uitdaging wat betreft de akoestiek. Trams en veel ander verkeer rijdt hierboven langs, dat geluid mag absoluut niet binnenkomen."

Hedendaagse meesters

Trams, auto's of bussen hoor je absoluut niet als je Remastered binnenloopt. Meteen word je ondergedompeld in de wondere wereld van schilder Jeroen Bosch en sta je ineens tussen een school vissen. Vervolgens ga je met een lift naar boven en sta je in een wolkendek. Het doet verslaggever Floortje van Gameren sterk denken aan Villa Volta, een attractie in de Efteling waarbij de illusie wordt gewekt dat men over de kop gaat. "Je weet niet meer goed waar het plafond eindigt of begint. Je zou bijna daadwerkelijk geloven dat je tussen die wolken staat", legt ze uit.

"Het visuele laten matchen met de muziek is heel strak gedaan, alles klopt en loopt op de maat", zegt Römer. Voor de muziek is samengewerkt met hedendaagse meesters in de muziekindustrie, waaronder een aantal dj's en componisten.



Remastered opent op 30 juli, kaartjes kun je alvast reserveren aan het loket.