Publiek kan woensdag in theater Carré afscheid nemen van Peter R. de Vries

De familie van Peter R. de Vries laat weten dat mensen komende woensdag afscheid kunnen nemen van Peter R. de Vries. Dat kan in theater Carré in Amsterdam. Een dag later neemt de familie in besloten kring zelf afscheid.

Peter R. de Vries werd op dinsdag 7 juli op straat doodgeschoten vlak nadat hij aan een uitzending van RTL Boulevard had meegewerkt. Een 21-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht op hem geschoten te hebben. Er zou vijf keer geschoten zijn. Volgens een verslaggever van de Telegraaf werd de misdaadjournalist, presentator en vertrouwensman van velen van achteren beschoten. Afgelopen donderdag overleed hij aan zijn verwondingen.

Het publiek kan woensdag in theater Carré tussen 11.00 en 20:00 uur afscheid nemen van Peter R. de Vries. Wie wil kan een korte groet brengen bij de baar, laat de familie weten via RTL Boulevard. Bij de aankondiging staat ook een aantal richtlijnen om het afscheid 'veilig en respectvol' te laten verlopen. Zo hoeven mensen geen coronavaccinatie- of testbewijs te hebben, maar wordt ze wel verzocht anderhalve meter afstand te houden. Ook mogen grote tassen niet mee naar binnen en moeten belangstellenden rekening houden met lange wachttijden. "Mocht de drukte te groot worden, zal de gemeente Amsterdam dit communiceren via Twitterkanaal @AmsterdamNL."

Afscheid familie in besloten kring

De partner en familie van Peter R. de Vries neemt donderdag in besloten kring afscheid. Dat gebeurt op strikte uitnodiging, laat de familie weten, met dierbaren en mensen die Peter persoonlijk hebben gekend. Waar dit afscheid is, is niet bekend.