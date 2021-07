Het weer van vandaag: perioden met zon

Vandaag is er eerst veel zon met een paar wolkenvelden, in de loop van de dag ontstaan er landinwaarts ook stapelwolken en het blijft droog. Langs de kust blijft het vrij zonnig. Het wordt 22 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

Vanavond schijnt eerst nog de zon, de zon gaat om 21:51 onder. De nacht verloopt rustig met brede opklaringen en er bestaat kans op een mistbank. Het koelt af naar 11 graden in het oosten van de regio een 14 graden aan zee.

Morgen is een mooie zomerdag met veel zon en landinwaarts vorming van enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 23 graden. De noordenwind waait zwak tot matig.

Vooruitzichten

De komende dagen zijn er flinke zonnige perioden met landinwaarts ook enkele stapelwolken en blijft het droog. Het wordt in de middag 22 tot 25 graden. In het weekend neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe en blijft het warm.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 20 en 31 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 23,5 graden en de minimumtemperatuur 13,9 graden. Er valt gemiddeld 25,1 mm neerslag.