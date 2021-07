Bijzonder nachtje weg in eigen regio? In deze monumentale molen kun je sinds kort overnachten

De molen Jan van Arkel is een korenmolen, die sinds 1852 draait in het geboortedorp van voetballer Frenkie de Jong. Sinds dit jaar kunnen liefhebbers voor het eerst slapen in het bijzondere stulpje. "We hebben er een boutique hotel in gevestigd", zegt initiatiefnemer Arjan Kraijo.

Hij nam deze bijzondere stap midden in de coronacrisis. "Daar heb je wel lef voor nodig", erkent hij. "Maar na de eerste lockdown zagen we het binnenlandse toerisme groeien en hebben we doorgezet. We zijn blij dat de molen nu voor het publiek toegankelijk is."

Monumentale molen

Hij opent de krakende monumentale deuren van de molen om de zogeheten 'Molensuite' te laten zien. Een ruimte met onder meer hoge plafonds, een deels open badkamer en een kast waarachter een verrassing schuilt. "Hierin zit een bedstede, met een stapelbed. Je kan er ook met twee volwassenen goed in slapen", zegt hij daarover.

In de molen kan je ook overnachten in een zogeheten molensuite | Foto: Rijnmond

Maar ook boven zijn er diverse kamers waar mensen een nachtje kunnen vertoeven. Door het hele bouwwerk heen is de zeventiende eeuw het thema en zijn de oorspronkelijke details van de molen zichtbaar, zoals de oude balken. "Ook de kleurstelling is origineel. Die is bij de restauratie in 2012 teruggebracht naar de oude stijl." De molen draait daarnaast wekelijks op zaterdag, met dank aan vrijwillige molenaars.

Rijksmonument

Omdat de molen een rijksmonument is, was de verbouwing naar een hotel wel een uitdaging. "Je hebt allerlei regels waar je je aan moet houden. Daarnaast kijkt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed mee en is de brandveiligheid een belangrijk aspect. Dat zijn wel zaken die ertoe geleid hebben dat we er best veel tijd, energie en geld in moeten hebben investeren om dit mogelijk te maken."

De deuren van het hotel zijn nog niet lang open en daarom zijn er nog genoeg gaatjes vrij voor een overnachting. Toch merkt Kraijo de belangstelling. "We hadden afgelopen weekend last minute een stel Duitsers op bezoek. We zitten hier aan het water en zij waren aan het kanoën. Zij hebben hier met veel plezier overnacht."