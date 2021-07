Verdachte van fatale aanrijding met motoragent Arno blijft negentig dagen langer vast zitten

Justitie legt de man die eerder deze maand de motoragent aanreed, voorlopig doodslag ten laste. Het onderzoeksteam zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de verdachte de motoragent met opzet heeft aangereden. De verdachte was eerder ook al betrokken bij twee zware ongevallen: in 2015 bij een ongeluk met een agent en in 2020 bij een ongeval waarbij een fietsster omkwam. Aan het laatste ongeluk zou de chauffeur geen schuld hebben gehad.

Instructies

De vrachtwagenchauffeur had een reputatie binnen het korps. Agenten op de motor hadden daarom de instructie gekregen om hem niet meer te controleren zonder bijstand van collega's in een auto. Dat vertelde agent Mike Damen eerst bij de NOS en later ook bij Rijnmond. Hij denkt dat het noodlottige ongeval met politieagent Arno voorkomen had kunnen worden.

Naar eigen zeggen mocht Damen van zijn leidinggevenden niet met de media praten, maar deed hij dat toch omdat 'dit nooit meer mag gebeuren'.

Erehaag

De politie nam op indrukwekkende afscheid van politieagent Arno. Afgelopen vrijdag vormden honderden agenten en andere betrokkenheid een kilometerslange erehaag door Rotterdam, om afscheid te nemen van de overleden motoragent. Vanuit zijn huis in Capelle aan den IJssel werd hij onder politiebegeleiding via onder meer de Van Ghentkazerne, Erasmusbrug en Coolsingel naar de G.K. Van Hogendorpweg en uiteindelijk Rotterdam The Hague Airport gebracht.

Kijk hieronder naar de kilometerslange erehaag voor de omgekomen politieagent Arno. De tekst gaat verder onder de video:

In oktober staat de eerste pro forma-zitting tegen de 45-jarige verdachte gepland. Justitie laat weten tot die tijd weinig mededelingen over het onderzoek te doen.