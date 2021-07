Gemoederen lopen hoog op bij luchtballonconflict in Goudriaan

Een boer uit Goudriaan was zondagavond niet gediend van onaangekondigd bezoek op zijn weiland. Een klein model luchtballon landde op zijn grond, terwijl de man al vaker had aangegeven dit om bepaalde redenen niet te willen. De politie is uiteindelijk uren bezig geweest om dit hoog opgelopen conflict in de kiem te smoren.

Volgens de politie staan de locaties waar ballonvaarders wel en niet mogen landen, normaliter in een speciale app. Dat was bij dit weiland niet het geval. De boer stond toe dat de luchtballon al lopend vanaf het weiland verplaatst mocht worden, maar een van de aanwezigen besloot met een wagen het weiland in te rijden voor de verplaatsing. Daar was de boer niet van gediend en hij blokkeerde de toegangsweg.

De politie is uiteindelijk twee uur lang in gesprek geweest met de betrokkenen en heeft bekeuringen uitgedeeld voor het zich bevinden op verboden grond. De boer heeft vervolgens zijn auto verplaatst. "Voor de twee passagiers was dit in ieder geval een avond om nooit te vergeten. Men was wel wat later thuis dan gepland", aldus de politie op Instagram.