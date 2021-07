Collega over verdachte doodrijden motoragent Arno: 'Wij mochten hem op de motor niet controleren vanwege het gevaar'

Volgens agent Mike Damen stond de chauffeur uit Melissant bij de politieleiding bekend als iemand die levensgevaarlijk gedrag vertoonde. Hij wordt verdacht van de dodelijke aanrijding, waarbij op 7 juli agent Arno de Korte omkwam in het Waalhavengebied. De chauffeur reed door, maar werd later op de dag alsnog aangehouden.

"Het is heel bijzonder: bij de politie is bekend dat de chauffeur over wie het gaat gewoon levensgevaarlijk was", aldus Damen. "Er is besloten dat wij hem op de motor niet eens móchten controleren, vanwege de gevaarzetting. 'Als je hem dan toch moet controleren, doe het dan met de auto', werd ook door de leiding gezegd."

Eerdere ongelukken

De 46-jarige chauffeur uit Melissant was eerder betrokken bij ongelukken. Zo reed hij in 2015 een motoragent van de Rotterdamse politie aan, die daarbij zijn rechterarm kwijtraakte. Ook was de man uit Melissant betrokken bij een ongeluk vorig jaar in Rockanje. Een fietsster stak in juli 2020 onverwacht over en kwam om het leven. Na een reconstructie is vast komen te staan dat de chauffeur de aanrijding niet hadden kunnen voorkomen. Wel was de vrachtwagen te zwaar beladen.

"Het wrange is wel: als de politie wéét dat zo'n iemand op de weg zit en we laten hem rijden...", zegt Damen. "Er zijn fouten gemaakt. In mijn ogen, en de toekomst heeft het bewezen, is hij er gewoon mee weggekomen destijds."

Damen stond vaker oog in oog met de verdachte. "Ik heb gemerkt dat hij asgrauw werd en dat zijn kaken en spieren trilden bij zo'n confrontatie. Hij keek met een bepaalde blik dwars door je heen. Dan weet je als agent dat je schept moet zijn. Maar als hij dan ook nog zegt dat-ie een enorme pesthekel heeft aan de politie... Dat heeft als gevolg gehad dat hij mij ook privé is gaan lastigvallen en bedreigen."

De agent is daarmee naar eigen zeggen naar de leiding gestapt. "Maar wat zo vreemd is aan onze cultuur, is dat ze een stopgesprek hebben gehouden. Gelukkig zijn de bedreigingen toen ook gestopt. Maar zoals u ziet ben ik 1.91 meter, 'ietsjes' te zwaar en is mijn voorkomen wel duidelijk. Maar ik was bang voor die man. Je hebt te maken met een niet-gezond iemand die toch rond blijft rijden."

'Te voorkomen'

Hij denkt dat het ongeluk met Arno te voorkomen was geweest. "Absoluut. Ik heb geroepen hoe gevaarlijk hij was. Ik heb m'n werk gedaan en heb m'n zorgen gedeeld. Ik mag van de leiding niet praten met de media, maar mijn doel is groter dan het belang van de politie. Mijn doel is dat dit nooit meer gebeurt. Ik weet wat de risico's zijn en die accepteer ik."

De politie-eenheid Rotterdam wil maandagochtend niet reageren op het radiogesprek van Mike Damen, omdat het een onderzoek betreft binnen de eigen eenheid. Ook de Landelijke Eenheid van de politie geeft vanwege het lopende onderzoek geen commentaar. De chauffeur uit Melissant wordt donderdag voorgeleid. De politie nam afgelopen vrijdag met een massaal eerbetoon afscheid van motoragent Arno.