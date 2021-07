Feyenoord bij winst op FC Drita tegen FC Luzern in Conference League

Om die groepsfase te bereiken moet Feyenoord dus eerst afrekenen met FC Drita. Als Feyenoord over twee duels de sterkste blijkt, volgt een tweeluik met FC Luzern. De Zwitsers eindigden op de vijfde plaats in de competitie. Bij FC Luzern staat oud-Feyenoorder Jordy Wehrmann onder contract.

Voor de ronde daarna, de play-offs, moet nog worden geloot.

Aanstaande donderdag wacht de uitwedstrijd FC Drita uit Kosovo. Een week later in de return in De Kuip. Natuurlijk is Drita-Feyenoord live te volgen via Radio Rijnmond. Verslaggever Dennis van Eersel reist met Feyenoord mee naar Kosovo en zal via al onze kanalen voor updates zorgen. Zo zal er woensdagavond een persconferentie zijn met trainer Arne Slot.

Feyenoord reist nog af zonder aanwinst Alireza Jahanbakhsh. De vleugelaanvaller moet nog wedstrijdritme op doen en wordt langzaam gebracht door de Rotterdammers.

