Pittig gesprek over 'absurde' maatregelen Haringvlietbrug: 'Twee jaar is echt te lang'

“Want met het afsluiten van een rijbaan in beide richtingen doen we de bewoners en bedrijven teveel schade”, vindt de gedeputeerde.

50 kilometer per uur

Bijna drie weken geleden kondigde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan dat het verkeer straks om veiligheidsredenen nog maar met 50 kilometer per uur over de Haringvlietbrug mag en dat in beide richtingen over één rijstrook.

De brug is zo slecht dat er klemmen en rijplaten losraken, maar de renovatie staat pas voor 2023 gepland.

Maatregelen onaanvaardbaar

De gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee lieten al snel weten verrast te zijn hierdoor en de maatregelen onaanvaardbaar te vinden. Transport en Logistiek Nederland noemde het ‘absurd’ en berekende dat de economische schade voor de transportbedrijven minstens 53 miljoen euro zal bedragen.

Inmiddels hebben de betrokken partijen met elkaar om tafel gezeten. “Dat was zeker een pittig gesprek”, vertelt gedeputeerde Zevenbergen. “Er waren heel veel vragen en nog net iets te weinig antwoorden.”

Provinciehuis van de provincie Zuid-Holland in Den Haag | Foto: Sanne Waldekker

Mogelijke oplossingen

Zo wil de gedeputeerde van Rijkswaterstaat een lijstje hebben met mogelijke oplossingen en daarbij wat het kost en hoelang het duurt, zodat er opnieuw een afweging gemaakt kan worden. “Met dat huiswerk is Rijkswaterstaat op pad gestuurd, want alleen deze oplossing voorleggen en bij de rest roepen ‘Dat kan niet’, is echt te mager.”

Genoemde oplossingen zijn bijvoorbeeld trajectcontroles of flitskasten en het openhouden van beide rijstroken, maar ook het aanbrengen van een ander brugdek, een vaste klep of het trekken van de renovatie naar voren. “Rijkswaterstaat moet laten zien hoe zij tot deze keuze gekomen zijn. Dat zijn we de bewoners en de bedrijven verschuldigd, want de impact is enorm.”

De provincie heeft Rijkswaterstaat ook gevraagd waarom er geen overleg aan de voorkant is geweest. “Ook ik werd verrast door de maatregelen. Ik hoorde het net iets eerder dan de gemeenten, maar dat was een kwestie van minuten en geen uren. Dit was een keuze van het ministerie.”

Bekijk hieronder de reportage met de gedeputeerde over de maatregelen:

Zoals het er nu uitziet zullen de maatregelen op de aangekondigde manier van start gaan op 26 juli. “Het mag niet te lang duren en we vinden het belangrijk dat het spoedverkeer én het openbaar vervoer gebruik kan maken van de tweede rijstrook. Het kan niet zo zijn dat ambulances en bussen door deze afzetting in de file gaan staan.”