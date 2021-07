Dordtenaar veroordeeld voor bedreigen agenten en politici

Hij reageerde voornamelijk onder filmpjes over de coronamaatregelen. De man kondigde zelf aan meer slachtoffers te gaan maken dan de Noorse terrorist Anders Breivik. Bij zijn aanhouding droeg hij een wapen bij zich.

Gefrustreerd

De Dordtenaar zei dat hij gefrustreerd was geweest omdat hij zijn baan kwijt was, zijn hondje was overleden en hij het oneens was met de coronamaatregelen.

De rechter zegt dat hij in tijden van coronaprotest olie heeft gegooid op een smeulend vuur. De straf is dezelfde als justitie had geëist.