RIVM: 940 nieuwe coronabesmettingen, stuk minder dan dag eerder

In de regio is in de afgelopen 24 uur één sterfgeval gemeld. Twee personen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Op het coronadashboard van de overheid is te zien dat het reproductiegetal van het coronavirus op 2,91 ligt. Dat betekent dat het virus zich razendsnel verspreidt.

Landelijk beeld

Tot maandag 10:00 uur zijn er 8932 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 1291 minder dan zondag. Toen nam het aantal ook af, met 874. De daling zet dus door en neemt zelfs toe.

Landelijk liggen nu 361 coronapatiënten in het ziekenhuis, 50 meer dan zondag. Daarvan liggen er 84 op de intensive care, een toename van acht vergeleken met zondag.

Cijfers per gemeente

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 7 -2789

Albrandswaard: 22 - 3269

Barendrecht: 30 - 5925

Brielle: 5 - 1748

Capelle aan den IJssel: 43 - 8465

Dordrecht: 33 - 14997

Goeree-Overflakkee: 3 - 4977

Gorinchem: 21 - 4473

Hardinxveld-Giessendam: 2 - 2857

Hellevoetsluis: 22 - 3747

Hendrik-Ido Ambacht: 13 - 3777

Hoeksche Waard: 21 - 9109

Krimpen aan den IJssel: 16 - 3926

Lansingerland: 45 - 7068

Maassluis: 5 - 3694

Molenlanden: 17 - 5998

Nissewaard: 39 - 9352

Papendrecht: 15 - 3715

Ridderkerk: 17 - 6189

Rotterdam: 482 - 87472

Schiedam: 25 - 9751

Sliedrecht: 9 - 3497

Vlaardingen: 24 - 9190

Westvoorne: 6 - 1202

Zwijndrecht: 18 - 5591

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.