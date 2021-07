Special Olympische Spelen met Van Moorsel, Blangé en Verkerk: 'Zonder publiek is heel triest voor de sporters'

Aanstaande vrijdag komt de droom van veertig topsporters uit de regio Rijnmond uit: voor het eerst of opnieuw in actie komen op de Olympische Spelen. De meesten worden in het traject naar en tijdens het evenement ondersteund door de organisatie Rotterdam Topsport. Oud-topvolleyballer Peter Blangé is daar directeur van. Hij maakte de Spelen vier keer als sporter mee en won in 1992 zilver en in 1996 goud. "Het massale van de Olympische Spelen, door het vele publiek in zo'n stad en de exposure, maakt het zo uniek. In het volleybal wordt het gezien als het hoogst haalbare, hoewel het in sportief opzicht niet het sterkste toernooi is."



Voormalig wielrenster Leontien Zijlaard-Van Moorsel won maar liefst zes medailles. Zij heeft vooral medelijden met de sporters die het door het coronavirus zonder publiek moeten doen. "Ik heb er zin in, maar ik vind het ook heel triest voor de sporters. Vooral voor de sporters die het maar één keer mee gaan maken. Ik heb er zo van genoten dat mijn naaste omgeving erbij was. Ik kan het mij niet voorstellen dat het voor lege tribunes is."



Afwezigheid Marhinde Verkerk: 'Dat blijft een beetje pijnlijk'

Voor Marhinde Verkerk hadden de Olympische Spelen de kroon op haar loopbaan moeten worden. Maar de judoka plaatste zich niet. En dus kan ze geen Olympische medaille toevoegen aan haar palmares, waar al een Europese titel en een wereldtitel op staan. "Dat blijft een beetje pijnlijk. Zeker nu het evenement steeds zichtbaarder wordt. Het is erg confronterend, want ik had daarbij moeten zijn."



De sporters uit de regio Rijnmond die wel naar Tokyo mogen, werden een paar weken voor het evenement door Rotterdam Topsport uitgezwaaid. Bekijk hier de beelden van dat moment.