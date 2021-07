Twee verdachten aanslag Peter R. de Vries 90 dagen langer vast

De twee verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries blijven 90 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank maandag bepaald. Een van de verdachten is de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam.

De andere verdachte is een 35-jarige Pool uit Maurik. De rechter vindt de verdenking tegen beide verdachten zwaar genoeg om hun voorarrest te verlengen.

Aanslag Peter R. de Vries

Peter R. de Vries werd op dinsdag 6 juli op straat doodgeschoten vlak nadat hij de studio van RTL Boulevard in het centrum van Amsterdam had verlaten.

Delano G. is de vermoedelijke schutter, de Pool Kamil E. zou de vluchtauto bestuurd hebben. Beide verdachten werden vrij snel na de aanslag aangehouden op de A4 bij Leidschendam.

De Pool en de Rotterdammer zitten vast in volledige beperking. Dat betekent dat ze met niemand contact mogen hebben, behalve met hun advocaat.

Afscheid

Komende woensdag kunnen mensen afscheid nemen van Peter R. de Vries in theater Carré in Amsterdam. Een dag later neemt de familie in besloten kring zelf afscheid van hun partner, vader, opa en vriend.