Oplichters gaan steeds geraffineerder te werk: 'Op je hoede zijn als je datingapp gebruikt'

Volgens Gerard Spierenburg, woordvoerder bij de Consumentenbond, gaan oplichters steeds vaker op andere manieren te werk. Zo moet je tegenwoordig op je hoede zijn als gebruiker van een datingsite en moet je niet iedereen geloven die zegt dat je problemen hebt met je computer.

Oplichters met daten

Oplichterij via een datingsite gaat als volgt: "Je hebt gedurende een aantal weken of maanden leuke gesprekken, iemand pakt je in, tot het moment dat diegene jouw kant op wil komen. Dan heeft hij of zij opeens niet genoeg geld of moet een ernstige operatie ondergaan en vraagt om geld. Als je dan geld hebt geleend, hoor je er nooit meer van", zegt Spierenburg.

Ook komt het voor dat mensen gebeld worden door zogeheten IT-experts die zeggen dat je problemen hebt met je computer. Spierenburg noemt dit 'textscamsupport': "Deze criminelen gaan deze zogenaamde problemen dan voor veel geld verhelpen, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Ze lossen dus een niet bestaand probleem op."

Slaan slag op internet

Ook slaan criminelen hun slag via het internet en maken daarbij gebruik van de veranderde leefsituatie door het coronavirus. De oplichters spelen in op het vele thuiswerken. "Je ziet dat ze spullen verkopen op internet die mensen vooral nu nodig hebben, zoals mondkapjes, coronatests of hygiënemiddelen, zonder ze uiteindelijk te leveren."

Het aantal gevallen van Whatsappfraude is ook toegenomen, zegt Spierenburg, omdat we elkaar fysiek minder ontmoeten. Bij deze vorm van fraude doet een crimineel zich voor als een 'bekende' en vraagt of je geld kan overmaken omdat diegene in geldnood zit.

Tips

Spierenburg kan het niet vaak genoeg benadrukken: "Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, doe het niet! En klik daarbij nooit zomaar op links in e-mails of geef je wachtwoord of pincode aan een bankmedewerker. Het zijn vaak oplichterstrucs."

