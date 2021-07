Doodrijden motoragent Arno had voorkomen kunnen worden: 'Dit verhaal moet naar buiten'

Motoragent Arno de Korte verloor zijn leven nadat een vrachtwagenchauffeur hem, vermoedelijk opzettelijk, aanreed. Het was niet het eerste ernstige ongeluk waarbij de chauffeur betrokken was. Collega en goede vriend van het slachtoffer Mike Damen is er kapot van. Hij wil aandacht voor het feit dat het ongeluk mogelijk voorkomen had kunnen worden. Politievakbond ACP wil dat de onderste steen boven komt.

Motoragent Arno kwam op 7 juli om het leven nadat zijn motor in botsing kwam met een vrachtwagen in het Waalhavengebied. De bestuurder van de vrachtwagen reed door, maar kort daarop werd een 45-jarige man aangehouden uit Melissant die verdacht wordt van het aanrijden van de politieman. Justitie maakte na onderzoek bekend dat dit mogelijk opzettelijk was gebeurd.

Afgelopen vrijdag kwamen honderden agenten en andere betrokkenen samen om met een kilometerslange erehaag in Rotterdam afscheid te nemen van Arno.

Anderhalve week na het tragische ongeval zegt collega Mike Damen dat het voorkomen had kunnen worden. Volgens hem stond de vrachtwagenchauffeur bekend om zijn gevaarlijke gedrag en hadden motoragenten de instructie gekregen hem niet meer te controleren.

Damen deed zijn verhaal zonder toestemming van zijn leidinggevenden met één doel: dit nooit meer. "Ik weet zeker dat we dit drama konden voorkomen als iedereen goed zijn werk had gedaan. Dan was het nooit zover gekomen."

Haat richting politie

De chauffeur uit Melissant was eerder betrokken bij ongelukken. Zo reed hij in 2015 een motoragent van de Rotterdamse politie aan, die daarbij zijn rechterarm kwijtraakte. Ook deze agent Dennis kende Mike Damen goed. Vorig jaar was de chauffeur betrokken bij een ongeluk in Rockanje. Een fietsster stak in juli 2020 onverwacht over en kwam om het leven.

Zelf heeft Damen de man ook een keer gecontroleerd. "Hij is psychisch niet in orde. Als je hem controleert, merk je dat goed. Je moet erg op je passen letten en scherp zijn, want zijn haat richting de politie en de overheid is zo gruwelijk groot dat het gevaarlijk werd."

Fouten gemaakt

Vanwege dit gedrag, heeft de korpsleiding van de politie Eenheid Rotterdam geadviseerd de chauffeur zonder goede reden niet te controleren en vooral niet op de motor. Damen bevestigt dat, maar zegt tegelijkertijd dat het gaat om iets veel groters.

Zo kan hij niet begrijpen hoe de man nog steeds rondrijdt na de verschillende, heftige incidenten. "Er gaat iets goed fout als ik, van de verkeerspolitie, het niet voor elkaar krijg om iemand die levensgevaarlijk is zijn vrachtwagen uit te krijgen. Ik vind het nu nodig om de media op te zoeken, want zie geen andere manier, maar wat als ik dit had gedaan na het eerste ongeluk?"

"Was iedereen dan misschien eerder wakker geworden? Wat als wij ons werk goed hadden gedaan? Ik zet veel op het spel, maar dit verhaal moet naar buiten. Dit mag nooit meer gebeuren", zegt hij geëmotioneerd.

'Dit nooit meer'

De voorzitter van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp begrijpt de emotie van Damen en zijn collega's heel goed. "Het is volkomen logisch dat de emotie, betrokkenheid, frustratie, boosheid en verdriet er vanaf straalt. Ik zeg ook: 'Dit nooit meer'."

Kamp hoorde intern ook al jaren geluiden over de vrachtwagenchauffeur en dat die levensgevaarlijk zou zijn. Hij weet niet wat er intern is besproken binnen het Rotterdamse korps, maar denkt dat verandering nodig is. Ook wil hij dat de onderste steen bovenkomt van alle ongevallen waarbij de Melissanter betrokken was. "We willen weten wat er nu met Arno is gebeurd en wat er wel of niet is gebeurd vanaf 2015."

"Ook willen we met het Openbaar Ministerie in gesprek. Waarom kan je, ondanks dat je iemand strafrechtelijk niet kan vervolgen, zijn rijbevoegdheid niet afnemen als diegene voortdurend betrokken is bij ernstige incidenten?!"