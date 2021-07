Advocaat wil vrijspraak voor Rotterdamse verdachte van moord op Derk Wiersum

Moreno B. en Giërmo B. staan terecht in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Vorige week eiste het Openbaar Ministerie tegen beide mannen levenslang voor de moord op Wiersum op 18 september 2019.

Justitie: genoeg bewijs

Justitie zegt genoeg bewijs te hebben om de mannen die dag en op dat tijdstip op de plaats van de aanslag in Amsterdam-Buitenveldert te plaatsen. Dat zou blijken uit camerabeelden, telefoongegevens en DNA-onderzoek; van beide mannen is DNA gevonden in de vluchtauto die na de aanslag is gebruikt.

De advocaten van Moreno B. - broer en zus Roethof - vinden dat er breder naar de zaak moet worden gekeken dan justitie nu doet. Zo betwisten zij dat het om een goed voorbereide actie gaat, zoals het OM schetst.

Rolex

Volgens advocaat Gerald Roethof van Moreno B. droeg Wiersum een kostbare Rolex, een horloge waarop dieven het vaker hebben voorzien, meldt NH Nieuws. Zo werden ook Nikkie de Jager en René van der Gijp op professionele wijze beroofd van hun Rolex, waarbij niet is geschoten, aldus de raadsman. Ook de zaak van Bas van Wijk uit Badhoevedorp die werd doodgeschoten, draaide om een nep-Rolex. Roethof wil daarmee benadrukken niet te snel conclusies te trekken.

Ook de advocaat van Giërmo B. pleit voor vrijspraak vanwege gebrek aan bewijs. Hij is ook tegen de strafeis van levenslang, omdat die straf volgens de raadsman meestal is voorbehouden aan meervoudige moord.

Belastende informatie

Derk Wiersum werd doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De advocaat stond kroongetuige Nabil B. bij, die in het liquidatieproces Marengo uiterst belastende verklaringen heeft afgelegd. Beide verdachten ontkennen iets met de moord te maken te hebben en beriepen zich tijdens de zaak op hun zwijgrecht.

De zaak gaat dinsdag verder. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.