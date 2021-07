Miljoenste vaccinatieprik in Rotterdam-Rijnmond voor 12-jarige Lily | Foto: Jacco van Giessen

Een feestpakketje met snoep en verzorgende producten, dat was maandag de onverwachte bijvangst voor de 12-jarige Lily Swart uit Rotterdam die zich nietsvermoedend liet vaccineren bij het SS Rotterdam.

Lily werd in het zonnetje gezet vanwege de miljoenste vaccinatie door de GGD Rotterdam-Rijnmond. Lily vond het een logische keuze om zich te laten vaccineren. "Om mezelf en anderen te beschermen tegen corona. Maar ook om het aantal coronazieken naar beneden te brengen. Vaccinatie is ook handig omdat je dan ook veel meer kunt doen, op vakantie en zo."

De keuze had de 12-jarige snel gemaakt. "Er zijn wel vrienden van me die nog geen vaccinatie willen, omdat ze het nog niet zeker weten. Maar ik had al snel het idee van: ja ik wil het."

Lily's vader Hans staat helemaal achter haar keuze. "Ik vind het heel goed dat ze daar uit zich zelf mee kwam. Ik had het wel een beetje verwacht, omdat ze heel verstandig en volwassen is met een hele hoop dingen."

Danny Colijn van GGD Rotterdam-Rijnmond hoopt dat meer kinderen een afspraak maken voor vaccinatie. "Kinderen vanaf 12 jaar hebben het recht om voor hun vaccinatie te kiezen. We adviseren nadrukkelijk te overleggen met je ouders en dan een weloverwogen keuze te maken. Het helpt wel in de bestrijding van deze pandemie."