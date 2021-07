Het weer van vandaag: heerlijk zomerweer

Vannacht drijft er vanuit het westen lage bewolking onze regio binnen en blijft het droog. het koelt af naar 13 tot 16 graden en waaien doet het amper.

Morgen begint de dag grijs met lage bewolking. Deze bewolking lost laat in de ochtend geleidelijk op. In de middag zijn er perioden met zon met stapelwolken en is het aan zee zonnig. Het wordt 25 of 26 graden, alleen op het strand is het met 23 graden minder warm. Er waait een zwakke tot aan zee matige westenwind.

Vooruitzichten

Donderdag en vrijdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. In het weekend is er af en toe zon en gaan er plaatselijk regen- en onweersbuien vallen. Eerst is het 22 graden, in het weekend wordt het rond 25 graden en zal het meer benauwd gaan aanvoelen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 20 en 31 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 23,5 graden en de minimumtemperatuur 13,9 graden. Er valt gemiddeld 25,1 mm neerslag.