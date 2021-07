Wijnliefhebbers opgelet! Overnachten kan nu ook in een wijnvat in Simonshaven

Eigenaar van de wijngaard en bedenker van de slaapplekken in de wijnvaten is Fred Lorsheijd. Al werd hij deels geïnspireerd door bezoekers op zijn vier hectare grote wijngaard. "Dit gebied lijkt heel groot, maar is eigenlijk te klein om met een aantal gezinnen van te eten. We moesten dus neveninkomsten verzinnen. We kregen al veel bezoekers die zeiden dat dit een heel mooie plek was en dat het mooi zou zijn als je hier iedere dag zou mogen verblijven. Ze vroegen of ze hier niet konden slapen."

Het plan was toen geboren. "Eén en één is twee, dachten wij. We wilden dat eens gaan proberen. Je zit midden in de natuur met een heleboel beesten om je heen. Het is best apart dat als je je raampje uitkijkt, je een ree ziet weglopen of een haas ziet wegspringen. Wat wil je nog meer? En zo'n wijnvat is de ideale slaapvorm in de wijngaard." En die omgeving zorgt volgens Lorsheijd ook voor een Mediterraan gevoel. "Je hoeft niet meer naar Zuid-Frankrijk of Italië, je kunt gewoon naar Simonshaven op vakantie tussen de wijnstokken."

In de wijnvaten bevindt zich een tweepersoonsbed, maar de vaten hebben zelf geen ruimte voor een douche of toilet. Daarvoor staat verderop een grote pipowagen. "Verder kunnen de mensen 's ochtends ontbijt krijgen of 's avonds wat eten als ze willen." Wel bieden de tonnen plaats voor wat spullen, kan je er met meerdere personen zitten en is buiten een klein terras ingericht. Daarnaast wordt er ook aan het milieu gedacht: op het dak komen zonnepanelen, die energie aanleveren voor de verlichting.

Slapen in een wijnvat | Foto: Rijnmond

