Brandweermannen stuiten op hennepkwekerij bij brand Zwijndrecht

De brandweer bij de Kapitein Stamperiusflat in Zwijndrecht | Foto: MediaTV

Brandweerlieden zijn in de nacht van maandag op dinsdag gestuit op een hennepkwekerij bij een brand in de Kapitein Stamperiusflat in Zwijndrecht. De bewoner van de flat is aangehouden.

De brandweer kreeg iets voor middernacht de melding dat er brand was uitgebroken. In de slaapkamer van het appartement was brand. Ook stonden er een kleine honderd hennepplanten.

Volgens de brandweer is het vuur ontstaan doordat iemand de elektriciteit had afgetapt voor de hennepkwekerij. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

"Je ziet gewoon weer dat dit enorm gevaarlijk is", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. "Gelukkig bleef de brand beperkt tot in de woning." Er hoefden geen woningen ontruimd te worden. Wel zijn controles uitgevoerd, omdat er vrij veel rook vrij kwam.

De kwekerij wordt dinsdag in de loop van de dag ontmanteld.