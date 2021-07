Zesdaagse TV over Tour de France: 'Van der Poel en Van Aert hebben meer indruk gemaakt dan winnaar Pogacar'

Voor Jean-Paul van Poppel, goed voor negen etappezeges in de Tour, is er een duidelijk hoogtepunt. "Voor mij was dat de Mûr-de-Bretagne", doelt de oud-sprinter op de zege van Mathieu van der Poel in de tweede etappe. "Hij pakte daar de etappewinst en het geel dat zijn opa nooit mocht aantrekken. Als je zag op welke manier hij dat deed. Dat was voor mij het hoogtepunt van de Tour."

Tekst gaat verder onder de foto.

Jean-Paul van Poppel | Foto: Tim van Hengel

Viervoudig etappewinnaar John van der Velde kiest voor de groene trui als meest memorabel. "Niemand had verwacht dat Mark Cavendish dit zou kunnen", zegt de nummer drie van de Tour in 1982. "Dat hij met vier etappes naar huis gaat is heel bijzonder. Het is voor mij wonderbaarlijk. Het kan ook alleen in dit team."

John den Braber sluit zich graag aan bij de tafelgasten, maar wil nog iemand noemen. "Wout van Aert. Hij wint drie etappes en ook nog de laatste op de Champs-Elysées. En het valt me op dat Tadej Pogacar nooit genoemd wordt als held van deze Tour. Terwijl hij toch de gele, witte en bolletjestrui heeft gewonnen en onaantastbaar is. Toch heeft hij niet zoveel indruk gemaakt als Van der Poel, Cavendish en Van Aert."

Tekst gaat verder onder de foto.

John den Braber | Foto: Tim van Hengel

Uiteraard wordt er ook gevraagd of de heren nog wel eens op de fiets zitten. "Het is afhankelijk van het weer voor mij", geeft Van Poppel (58) toe. "Of als Johan mij op komt halen. Hij doet rustig rondjes van 180 kilometer. Dan doe ik een 'klein ommetje' met hem mee."

"Een jaar of vier geleden deed ik het nog niet", zegt Van der Velde (64). "Ik kon het niet opbrengen. En tweeënhalf geleden ben ik ook heel erg ziek geweest. Er werd acute leukemie geconstateerd. Dan staat je leven op z'n kop. Ik heb stamcellen van een donor gekregen en dat heeft mijn leven gered. Daarna heb ik de draad weer op moeten pakken en ik ken maar één ding en dat is fietsen. Dat zit in mijn DNA."

Tekst gaat verder onder de foto.

Johan van der Velde | Foto: Tim van Hengel

Verder vertelt Van Poppel sr. waarom zoon Danny niet goed genoeg is om sprints te winnen. In de laatste etappe in Parijs werd Van Poppel jr zesde. Hij vertrekt naar wielerploeg Bora om de waarschijnlijk sprint aan te gaan trekken voor wereldtopper Sam Bennett. Ook zien we Zesdaagse-wedstrijdleider Micheal Zijlaard, die dit keer met presentatrice Wendy van Dijk op de fiets stapt.

Bekijk hier de volledige uitzending van Zesdaagse TV terug.