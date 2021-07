Sander Mag Weer: op bezoek bij Faunapark Flakkee

De lockdown heeft veel impact gehad op de inwoners van onze regio. Veel mensen zijn dan ook heel blij dat steeds meer kan. In het televisieprogramma 'Sander Mag Weer' leeft presentator Sander de Kramer zich helemaal uit. Van een potje wandelvoetbal met de senioren van Excelsior, salsadansen met blinden en slechtzienden tot een bezoek aan de pasgeboren aapjes in Faunapark Flakkee. Sander geniet met volle teugen van alle instanties die weer open zijn. En krijgt bijzondere verhalen te horen van wat onze regiogenoten tijdens de coronatijd het meest hebben gemist. Deze week ging Sander op bezoek bij Faunapark Flakkee.

Het dierenpark in Nieuwe-Tonge heeft het tijdens corona heel moeilijk gehad om te overleven. "We hebben al die maanden geen bezoekers mogen ontvangen," legt eigenares Petra Blokker uit. "Er kwam geen cent binnen, terwijl de dieren natuurlijk wel gewoon moesten eten en verzorging nodig hadden. Dus het geld vloog van de rekening."

'Erg ontroerd'

"Om niet failliet te gaan, hebben we uiteindelijk onze dieren ter adoptie aangeboden. Adoptie-ouders betalen dan mee aan het dagelijkse voer van hun dieren. Onder meer door deze actie hebben we het uiteindelijk gered. Maar ook door de acties van vaste bezoekers. Zo heeft Anouk, een meisje van 12, een inzamelingsactie voor ons park gehouden. Ze heeft daarmee duizenden euro's opgehaald. We waren allemaal heel erg ontroerd."

Onze presentator Sander de Kramer heeft tijdens eerdere opnames voor het televisieprogramma Rijnmond Helpt aan Petra beloofd de twee witoorpenseelaapjes te adopteren in het Faunapark. Hij vernoemde ze naar zijn twee kinderen: Sanne en Krijn. "Onlangs werd ik door Petra gebeld met fantastisch nieuws," jubelt Sander.

"De twee bedreigde aapjes hebben twee kleintjes gekregen. Geweldig leuk, toch? Nu moesten we thuis weer twee namen bedenken. Het mooie is dat Faunapark Flakkee met het houden van deze aapjes, die voorkomen in het Amazonegebied, eraan bijdraagt dat de soort blijft bestaan."

Dieren erg gemist

Bij een rondvraag aan bezoekers van het park, krijgt Sander vaak te horen dat de mensen de dieren gedurende de coronatijd heel erg hebben gemist. "Maar andersom ook," vertelt een dierenverzorger. "We merkten echt dat veel dieren van slag waren toen er geen mensen meer kwamen. Ze bewogen zich onwennig. Kennelijk kijken mensen naar de beestjes, maar de beestjes ook naar ons."