Piet (78) mag eindelijk weer wandelvoetballen: 'We waren als de dood om ook corona te krijgen'

De lockdown heeft veel impact gehad op de inwoners van onze regio. Veel mensen zijn dan ook heel blij dat steeds meer kan. In het televisieprogramma 'Sander Mag Weer' leeft presentator Sander de Kramer zich helemaal uit. Van een ouderwetse kroegentocht, salsadansen met blinden en slechtzienden tot een bezoek aan de pasgeboren aapjes in Faunapark Flakkee. Sander geniet met volle teugen van alle instanties die weer open zijn. En krijgt bijzondere verhalen te horen van wat onze regiogenoten tijdens de coronatijd het meest hebben gemist.

"Een heel heftige tijd," vertelt de 78-jarige Piet de Kramer. "Wij ouderen waren de risicogroep. We moesten ontzettend oppassen dat we afstand hielden. En dat was niet gemakkelijk in bijvoorbeeld de supermarkt. 's Avonds zag je op het journaal al die besmette ouderen op hun buik liggen aan het zuurstof. Die lagen te vechten voor hun leven. Tja, veel van ons waren natuurlijk als de dood om ook corona te krijgen."

"Het was een klote-tijd," erkent een medespeler van Piet. "Ik ben een jaar lang nauwelijks de deur uit geweest. Nou, daar knap je niet van op, hoor. Je komt in een isolement terecht. Als je alleen maar thuis zit, dan word je vanzelf somber en depressief."

De senioren van Excelsior zijn dan ook maar wat blij dat ze weer mogen voetballen. Inmiddels zijn alle spelers van de groep gevaccineerd. "We hebben vooral de gezelligheid enorm gemist," vertelt oud-profvoetballer Ton Wickel. "Het gaat niet alleen om het balletje trappen. Het is een wekelijks uitje. We voetballen, drinken een biertje en we klaverjassen. Dit uitje houdt ons op de been. En we lachen wat af. Ger hier is begrafenisondernemer. Als iemand van ons een schop krijgt en tegen het gras gaat, dan roept hij: 'Laat die maar liggen. Dan kan ik ook nog wat verdienen'. Dat is voetbalhumor. De lol die we onder elkaar hebben is onbetaalbaar."

Het clubje ouderen is een hechte vriendengroep, onderstreept Piet de Kramer. "Eén van onze maatjes, Aad Veerman, heeft een beroerte gehad. Hij zit in een rolstoel in een verzorgingstehuis. We halen hem daar regelmatig op en gaan dan gezellig een hapje eten in de Ballentent. Aad kan niet meer zo goed praten, maar we zien aan z'n gezicht dat hij zit te genieten. En dan wij genieten natuurlijk ook."