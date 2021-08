Eindelijk weer naar het theater voor een vrolijke show: 'Dat heb ik het meeste gemist: lachen'

"Het is zo raar, maar ik ben gewoon zenuwachtig," vertelt Harry-Jan Bus van The Tunes. "Dit is ons allereerste optreden sinds corona. Het voelt onwennig. Ik vind het ook vreemd om voor een zaal met lege plekken te spelen. Door de corona-maatregelen moeten de mensen op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. We zijn gewend om voor volle zalen te spelen. Het blijft allemaal toch wel apart, hoor."

In het publiek zit Sander de Kramer, want ook hij 'mag weer'. In het Rijnmondprogramma 'Sander mag weer' gaat hij naar allerlei plekken die weer open zijn en doet hij mee aan activiteiten die weer kunnen. Voor de uitzending van donderdag is hij in Walhalla bij het optreden van The Tunes.

Altijd lachen

Theaterbezoeker Hans uit Spijkenisse vertelt hoe erg hij het theater heeft gemist. "De coronatijd was een rotperiode. We konden niks en we mochten niks. Ik zat met mijn vrouw maandenlang thuis. En zoveel doden te betreuren. Verschrikkelijk. Naarmate de corona ons langer in de greep hield, kon ik het journaal niet meer zien. Ik werd gewoon depressief van alle trieste berichten."

Voor de Spijkenisser begint nu de zon weer een beetje te schijnen. "Toen we hoorden dat eindelijk het theater openging, hebben we meteen kaartjes voor The Tunes gekocht. Met dit trio is het altijd lachen. Dat kunnen we na die lange lockdown wel gebruiken."

Dagje uit

Ook Thea uit Krimpen aan den IJssel is bijzonder in haar nopjes. "Eindelijk weer lekker uit! Héérlijk! We hebben er meteen een hele dag van gemaakt. We zijn lekker tapas gaan eten in de Fenixloods op Katendrecht. Met een lekker wijntje erbij. Nu gaan we naar het theater. En vanavond gaan we lekker in een restaurant eten. Het mag weer. En we hebben tijdens corona bijna geen geld uitgegeven. Dus we gaan het er dubbel en dwars van nemen, haha."

Dick uit Rotterdam besluit: "Ik behoor tot de risicogroep, dus ik ben de hele coronatijd nauwelijks buiten geweest. Tja, je bent toch bang om het te krijgen. Het virus is een onzichtbaar gevaar. Je kunt het overal oplopen. Nu heb ik mijn twee prikken gehad. Dat voelt als een bevrijding. Ik ga vandaag heerlijk lachen bij The Tunes. Dat heb ik het meeste gemist: het lachen."