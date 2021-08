Jongeren met beperking mogen weer naar de Up Social Club: 'Onze mensen hebben regelmatig een knuffel nodig'

Tijdens de lockdown moest de Up Social Club dicht. "Dat was echt heel vervelend voor onze mensen", vertelt coördinator Rianne van Westen. Ze moesten thuis blijven en kregen geen bezoek. Terwijl het samenzijn en bezig zijn juist zó belangrijk is voor ze."

Ook was de anderhalve meter-maatregel heel moeilijk voor ze, vult begeleidster Annette Heijden aan. "Onze mensen hebben regelmatig een knuffel nodig. Het is bijna niet uit te leggen dat ze opeens afstand moeten bewaren. Geen bezoek was ook zo lastig. Sommigen voelden zich echt eenzaam. Er zijn verhalen van mensen met een beperking die uit wanhoop en frustratie zichzelf pijn hebben gedaan."

(Tekst gaat verder onder de video)

Tas met opdrachten

Dat het zo ver niet is gekomen bij de deelnemers van Up Social Club komt onder meer door een speciale tas van het project die ze tijdens de lockdown thuis ontvingen. "Daarin zat voor elke dag een leuke opdracht", weet Van Westen. "Zo waren ze toch een beetje bij Up. De tas heeft ze echt op de been gehouden."

Gelukkig mogen de 'Uppers' nu weer dagelijks naar Up Social Club. "Ik ben zo blij dat ik weer mag werken," jubelt Kelly Jane. "Ik heb tijdens de lockdown iedereen heel erg gemist. En ook het werk. Het was een heel saaie tijd. Maar nu mogen we gelukkig weer hier zijn. Wat ik precies doe bij Up Social Club? Ik ontwerp de schoenen van Up. We kiezen samen de kleuren. En ik verkoop ze ook. Onze schoenen zitten als pantoffels aan je voeten. En ze zijn goed voor het milieu, want ze worden gemaakt van gerecyclede plastic flessen. Het is mijn droom om later mijn eigen winkel te hebben met Up-schoenen."

Ook Neeltje, ooit deelneemster aan de Paralympics, is dolgelukkig dat haar dagbestedingsproject weer open is. "We hebben heel veel plezier met elkaar. We werken, lachen en dansen. Eén van de Uppers is dj. Aan het einde van de dag draait hij vaak muziek. Dat vinden we allemaal geweldig!"