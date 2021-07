Rijnmond en Rotterdam Topsport zetten samenwerking voort

Geen reden dus om te stoppen met de samenwerking, vinden Rotterdam Topsport-directeur Peter Blangé en Rijnmond-hoofdredacteur Alex Beishuizen. "Rijnmond loopt al jaren mee met alle evenementen van Rotterdam Topsport", zegt Blangé. "We hebben tal van evenementen in de stad waar Rijnmond vaak mooie reportages maakt."

Beishuizen legt uit waarom het voor Rijnmond een belangrijke samenwerking is. "Rotterdam Topsport is er voor topsporters uit onze regio. Dus als wij iets met die sporters willen, dan zijn de lijnen lekker kort. Het is voor ons heel makkelijk om dat via Rotterdam Topsport te doen."

"Topsport is een prachtige etalage die je graag op televisie wil zien. Of op alle andere mediakanalen, die ook Rijnmond heeft", aldus Blangé. Beishuizen beaamt dat: "Wij hebben dat podium en door deze samenwerking bieden we de sporters graag dat podium."