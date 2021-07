Bijna gehele fractie Beter voor Dordt stapt op

Zes van de zeven gemeenteraadsleden van Beter voor Dordt stappen op. Alleen David Schalken-Den Hartog, bij de vorige verkiezingen de lijsttrekker van de partij, blijft. De andere gemeenteraadsleden kunnen zich niet langer vinden in de gekozen lijn van de partij, laten ze weten in een gezamenlijke verklaring.

Volgens de vertrekkende fractieleden is de partij "te ver van het originele gedachtegoed van Beter voor Dordt af gaan staan". De druppel was een conflict dat was ontstaan over de opvolging van wethouder Piet Sleeking, die vorige maand bekendmaakte in september afscheid te nemen. Juist zijn vertrek heeft de gespannen sfeer die al binnen de partij heerste, op scherp gezet.

Voor de opvolging van Sleeking zou een externe kandidaat zijn gezocht, meldt RTV Dordrecht. Ook zou er binnen de partij een verkiezing zijn gehouden over wie in zijn voetsporen moet treden. Daarbij zou fractievoorzitter David Schalken-den Hartog aan het kortste eind getrokken hebben. Tot ergernis van hemzelf en wethouder Sleeking, wordt gefluisterd.

“Voor Marieke van Eck, Herman van der Graaf, Loudy Nijhof, Aydin Gündogdu, Osman Soy en Robbert de Boer is helaas het moment aangebroken om niet langer onder de naam van Beter Voor Dordt te kunnen opereren”, laten zij via het statement weten. De zes opstappende leden gaan tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen samen verder.

Beter voor Dordt is de grootste partij van Dordrecht. De partij had ooit veertien zetels. Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht wenst alle betrokkenen 'sterkte en wijsheid'. "Ik doe een beroep op iedereen om het belang van onze stad, stabiliteit van het stadsbestuur en het aanzien van de politiek voorop te zetten."