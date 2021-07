Zwembad in Zwijndrecht deels gesloten nadat rooster uit plafond valt

Een deel van het zwembad De Hoge Devel in Zwijndrecht is per direct gesloten, omdat er deze week een rooster uit het plafond is gevallen. Alle zwemlessen voor deze week zijn geschrapt.

Het gaat om een rooster van 50 bij 50 centimeter. Dat is 's nachts, toen er niemand binnen was, naar beneden komen zetten en terechtgekomen in het instructiebad. De directie van het zwembad laat nu alle soortgelijke roosters controleren.

"Ja, het is gevaarlijk", zegt vestigingsmanager Pierre van Arkel. "Daarom hebben we ook direct het instructiebad gesloten. Ook is de gemeente geïnformeerd over de situatie."

In de vakantiemaanden worden in het instructiebad zwemlessen gegeven en zijn er andere activiteiten. "We hopen dat die zo snel mogelijk weer hervat kunnen worden", gaat Van Arkel verder. "De werkzaamheden stonden eigenlijk voor komende dinsdag gepland. Maar we hopen die naar voren te kunnen schuiven."

In 2011 kwam in Tilburg een baby om het leven, toen een luidspreker naar beneden kwam zetten. Roestvrij stalen bouten werden toen aangetast door de chloorlucht. Wat nu de oorzaak is van het vallen van het rooster, dat is nog niet duidelijk.