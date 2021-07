Van Stee sprak met Fraser over mogelijke dubbelrol Sparta en Oranje: 'Henk voelt zich vereerd'

Sparta's technisch directeur Henk van Stee heeft dinsdag met trainer Henk Fraser gesproken over een mogelijke dubbelrol bij Sparta en het Nederlands elftal. Van Stee zegt dat Fraser zich vereerd voelt dat hij wordt genoemd als mogelijke assistent-bondscoach.

De beoogde nieuwe bondscoach Louis van Gaal belde afgelopen week met technisch directeur Henk van Stee om te kijken wat er mogelijk is. Van Stee wil benadrukken dat het slechts een oriënterend gesprek was. "Ik heb nog niets van de KNVB gehoord. Het was meer aftasten", aldus de td.

"Louis wilde weten wat de mogelijkheden waren. Misschien heeft hij wel veel meer kandidaten benaderd. Dat weet ik niet", zegt Van Stee, die verder ook niet wil ingaan op details uit de gesprekken met zowel Van Gaal als Fraser.

Henk Fraser verlengde onlangs zijn contract bij Sparta tot 2024. Omdat Sparta in de interlandperiodes tot het WK 2022 geen wedstrijden speelt, kunnen de functies eventueel gecombineerd worden. In september speelt Oranje de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije.