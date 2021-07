Urban Ministeckkunstenaar Richard: 'Ik maak de wereld een stukje mooier door mijn werken buiten te hangen'

Ooit was hij bevlogen van graffiti en het plakken van stickers op palen, maar op een rommelmarkt tien jaar geleden werd de nu 50-jarige Richard uit Rotterdam gegrepen door een heel andere tak van sport: Ministeck. De kleine mozaïeksteentjes in allerlei kleuren, waarmee je de mooiste afbeeldingen kan maken op een kunststof grondplaat, waren razend populair in de jaren '80 en '90 onder kinderen én volwassenen. En nu dus ook weer bij Richard. Z'n werk is her en der door de stad te zien. "Wat me niet voldoende lukte om tevreden te zijn bij het street-art, lukt me hier wel bij."

Urban Ministeckkunstenaar Richard werkt onder de naam 'Satoshi Nakamoto', de bedenker van de bitcoin. "Niemand weet eigenlijk wie het is. hij blijft een soort mysterie", zegt Richard. En dat spreekt hem aan. De Rotterdammer plakt zijn werk op muren in de binnenstad, maar blijft zelf in de luwte. Zijn volledige naam houdt hij dan ook voor zichzelf.

Die lantarenpalen volgeplakt met stickers? Richard was er ook 'zo één'. Een plakker. "Een beetje je territorium afbakenen, dus overal een beetje je plasje doen. Het is gewoon laten zien dat je er bent." En hij was actief met de spuitbus. Graffiti dus.

Richard kan zijn daden van toen met droge ogen verklaren. "Ik wilde graag mooie dingen delen. Mooie dingen die je op papier maakt kun je wel opbergen in een map, maar ik wilde ze liever delen met mensen. En ik wilde graag hele lelijke plekken opvrolijken."

'Strakker dan dit kan niet'

Richard is nu 50 jaar, maar dat was niet zozeer de reden voor de ommezwaai die hij gemaakt heeft. Dat begon zo'n tien jaar geleden. Richard liep op een rommelmarkt tegen afbeeldingen van Ministeck aan en was verkocht. Als jochie had hij het al veel gedaan, minutieus de voorbeelden van weidse Alpenlanden en herdershonden volgend. Maar jaren later op die rommelmarkt dacht Richard: "Dit is het. Dit moet ik met beide handen aangrijpen."

Weliswaar gaf hij er zijn eigen draai aan, maar het is een prima zet geweest. "Strakker dan dit kan het niet. En dat is waar ik met de graffiti tegenaan liep. Ik kreeg het nooit strak genoeg naar mijn zin." De kleine plastic friemeltjes beperken de Urban Ministeckkunstenaar in het aantal kleuren waar hij mee kan werken, maar dat vindt Richard een voordeel. "Dat vind ik juist wel fijn, omdat je er dan heel erg je eigen draai aan kan geven. Het is te gek."

Op de muur

De link met street-art is er nog steeds. Want zijn werk - afbeeldingen van cartooneske figuren als SpongeBob, Snoopy en Charlie Brown, maar ook beroemdheden als Prince, Tupac en Georginio Wijnaldum - hangt op verschillende plekken in de stad. Net als een afbeelding ter ere van de omgekomen Rotterdamse rapper Feis.

"Ik smeer plakspul op de achterkant en plak de ministeckafbeelding op een muur. Degene die op ooghoogte hangen worden heel vaak eraf gehaald en meegenomen." Of de ministeckkunstenaar daarvan wakker ligt? "Het is een eer dat mensen het zo mooi vinden dat ze het meenemen, maar ik doe het voor iedereen en niet alleen voor diegene. Dus het is een beetje dubbel."

Werk buiten op de muur plakken legt weer de link met de street-art. Richard: "Dit is natuurlijk wel veel minder avontuurlijk dan stickers plakken of graffiti." Als hij nu op zaterdagmiddag ministeckwerk op een muur plakt, wordt hij niet zowaar belaagd door omstanders. Richard: "Mensen vinden het alleen maar mooi wat ik doe. Niemand wijst mij erop dat het niet mag."

Hoe het precies werkt, houdt Richard net als zijn volledige naam voor zichzelf. "Ik kies een foto en die bewerk ik op de computer op mijn eigen manier. Dan heb ik een soort basis. Die gebruik ik bij het ministecken. Het is gewoon pixelleren van een afbeelding. Het is heel erg lastig, maar als ik tevreden ben is het wel heel erg bevredigend. Vooralsnog ben ik, zover ik weet, de enige die het doet. En ja, dat vind ik ook leuk."