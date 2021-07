Waterbedrijf Evides wil complex in Rotterdam-Kralingen verbouwen, architect stapt naar de rechter vanwege 'zware verminking'

Het gaat om het gebouw van Evides naast de Van Brienenoordbrug. Quist ontwierp het complex in de jaren '70 voor het toenmalige Drinkwaterleiding Rotterdam (DWL). Het gebouw werd in 1977 in gebruik genomen. In 2013 waren er plannen om er een Rijksmonument van te maken.

Volgens zijn woordvoerder werd de inmiddels 90-jarige Quist tot nu toe steeds op de hoogte gehouden van eventuele veranderingen aan het complex. Maar inmiddels zou Evides al jarenlang werken aan plannen voor een nieuwe hoofdkantoor zonder Quist daarover te informeren.

Evides zou een pand van vier verdiepingen hebben gepland, wat boven het ontwerp van Quist uit zou torenen. "Tot overmaat van ramp moet een grote sculptuur van de beroemde kunstenaar André Volten wijken voor een extra parkeerterrein", schrijft de woordvoerder van Quist. Volgens Evides is het altijd het plan geweest het kunstwerk te behouden en wordt er gezocht naar een passende nieuwe locatie.

Tekst gaat verder onder de foto.

Kunstwerk van André Volten | Foto: Marco de Nood

'Vernietigende plannen'

Quist protesteerde tegen het principeontwerp van het nieuwe hoofdkantoor en ging in gesprek met Evides. Maar dat leidde tot niets. Het waterbedrijf besloot volgens de woordvoerder van Quist niet verder met de architect te willen overleggen en een vergunning aan te vragen voor de verbouwing. Daarop spande Quist een proces aan "om deze vernietigende plannen van tafel te krijgen."

Evides zelf bevestigt 'geruime tijd' in gesprek geweest te zijn met Quist, maar doet omdat 'het nu onder de rechter ligt' verder geen mededelingen over de zaak.

Vanuit de architectuur- en kunstwereld klinkt veel steun voor Quist. Ook de Rotterdamse oud-burgemeester Bram Peper staat achter de architect, schrijft Quist.

Het kort geding dient op 29 september bij de Rechtbank Rotterdam.