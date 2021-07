Capelse huisarts helpt in watersnoodgebied Limburg: 'Iemand vertelde dat die bijna was verdronken, dat raakte me'

"Ik vind het echt heel normaal om te helpen, dit doe je toch gewoon", is het eerste wat De Jongste zegt als Rijnmond haar belt. Ze woont in Rotterdam en werkt in een huisartsenpraktijk in Capelle aan den IJssel. Ze heeft vakantie en twijfelde geen moment die voor deze ramp eventjes opzij te zetten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Huisarts Lieke de Jongste biedt op LinkedIn hulp aan | Foto: Rijnmond

Haar aanbod is met beide handen aangegrepen door een huisarts in Valkenburg. Die heeft geholpen bij een evacuatie van een hospice. Dat is een plek waar mensen in hun laatste levensfase rustig kunnen sterven. Het luchtalarm was afgegaan en de patiënten moesten snel verplaatst worden. "Daar heeft de huisarts bij moeten helpen", vertelt De Jongste over haar collega.

"Nu kan de dokter even uitrusten, zijn administratie op orde brengen en kunnen zijn patiënten hun verhaal bij mij kwijt."

Ontkomen aan verdrinkingsdood

Valkenburg is zwaar getroffen door de wateroverlast. Duizenden mensen moesten hun huis uit en hebben doodsangsten uitgestaan. De praktijk is niet overstroomd, wel is de stroom uitgevallen. Daardoor heeft de praktijk een paar dagen platgelegen. "Het dorp is diep geraakt, mensen hebben moeten vluchten voor het water", vertelt De Jongste.

De Rotterdamse huisarts neemt dinsdag het spreekuur over en biedt veel patiënten een luisterend oor. "Iemand vertelde dat die bijna was verdronken. Hij wilde even op verhaal komen en dat raakte me." De emotionele schade is groot, veel inwoners herbeleven de gebeurtenissen. Ook melden zich mensen met lichamelijke klachten zoals pijn aan ledematen, slapeloosheid en hoge bloeddruk door alle stress.

Grote verbazing

De Jongste komt oorspronkelijk uit Limburg, al kan je dat niet meer aan haar horen. Geen zuidelijke tongval, wel kennis van de streek en verbazing over wat zich heeft afgespeeld in Valkenburg. "De Geul is een klein riviertje, ik had dit nooit verwacht", zegt ze over de gruwelijke beelden van het verwoestende water dat door de straten jaagde.

De schade aan de huizen in Valkenburg is groot. "Het zijn mergelhuizen. Dat vergt behoorlijk wat restauratiewerk, dat wordt een hele klus om op te knappen." Volgens de burgemeester van Valkenburg loopt de schade in de miljoenen euro's.

Ze heeft nog geen tijd gehad om met eigen ogen de schade in het dorp te bekijken. Misschien aan het einde van de dag voordat De Jongste met haar dokterstas weer richting Rotterdam rijdt. Ze hoopt dat vele handen veel werk verzetten en mensen bereid zijn geld te doneren.