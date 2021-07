RIVM: 791 nieuwe coronabesmettingen in de regio

Het RIVM meldt dinsdag 791 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat zijn er minder dan de 940 van maandag en de 1294 op zondag. Desondanks stijgt het zevendaags gemiddelde iets verder door naar 1163 besmettingen. Die stijging is wel een stuk lager dan de dagen ervoor.

In de regio werden geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Twee personen zijn opgenomen in het ziekenhuis, net als maandag.

Landelijke cijfers

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen week met een derde gestegen. Dat is een stuk minder dan de week ervoor, toen het aantal coronabesmettingen met ruim 500 procent toenam. Het RIVM spreekt dan ook van een "voorzichtige stabilisatie". Het gaat om bijna 70 duizend tests afgelopen week tegen 52 duizend een week eerder. Ook het reproductiegetal is gedaald.

Landelijk liggen nu 415 coronapatiënten in het ziekenhuis, 54 meer dan maandag. Daarvan liggen er honderd op de intensive care, een toename van zestien vergeleken met maandag.

Cijfers per gemeente

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 6 -2795

Albrandswaard: 20 - 3289

Barendrecht: 27 - 5952

Brielle: 7 - 1755

Capelle aan den IJssel: 45 - 8510

Dordrecht: 34 - 15031

Goeree-Overflakkee: 9 - 4986

Gorinchem: 8 - 4481

Hardinxveld-Giessendam: 1 - 2858

Hellevoetsluis: 17 - 3764

Hendrik-Ido Ambacht: 8 - 3785

Hoeksche Waard: 27 - 9136

Krimpen aan den IJssel: 16 - 3942

Lansingerland: 34 - 7102

Maassluis: 5 - 3699

Molenlanden: 6 - 6004

Nissewaard: 25 - 9377

Papendrecht: 9 - 3724

Ridderkerk: 20 - 6209

Rotterdam: 372 - 87799

Schiedam: 33 - 9784

Sliedrecht: 6 - 3503

Vlaardingen: 27 - 9217

Westvoorne: 7 - 1209

Zwijndrecht: 22 - 5613

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.