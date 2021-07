Rotterdamse verdachte van moord op Derk Wiersum: 'Ik ben geen moordenaar'

Op de laatste dag van het proces over de liquidatie van advocaat Derk Wiersum heeft Rotterdammer Moreno B. herhaald dat hij de moord niet heeft gepleegd. "Ik vind het heel erg wat er is gebeurd. Maar ik ben geen moordenaar." Medeverdachte Giërmo B. was nog korter van stof toen hij het laatste woord kreeg: "Ik heb verder niet zoveel te zeggen."

Justitie heeft levenslang tegen de twee mannen geëist voor de liquidatie van Derk Wiersum (44), in september 2019 in Amsterdam. Het OM gaat ervan uit dat Wiersum om het leven is gebracht, omdat hij de advocaat van kroongetuige Nabil B. was. Deze kroongetuige heeft in het zogeheten Marengoproces belastende verklaringen afgelegd tegen onder anderen topcrimineel Ridouan Taghi.

Volgens de advocaten ontbreekt sluitend bewijs en moeten de verdachten worden vrijgesproken.

De uitspraak staat gepland voor 11 oktober. Alle partijen hebben aangegeven dat ze die datum erg ver weg vinden. De rechtbank bekijkt nog of de uitspraak eerder kan worden gedaan.