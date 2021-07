Erasmus MC denkt achterstanden en wachtlijsten rond kerst weggewerkt te hebben: 'Mits er in de avonden en weekenden geopereerd wordt'

'Beheersbaar', noemt Michiel Verhofstad van het Erasmus MC de wachtlijsten de komende weken. "We zijn eigenlijk wel in balans. Als we kijken naar wat er de komende zes weken aan noodzakelijk medische ingrepen weg geopereerd moet worden, komen we daar goed uit. We houden zelfs een klein beetje capaciteit over, dus wat dat betreft hoeven mensen zich geen zorgen te maken."

Stuwmeer

Maar naast noodzakelijke medische ingrepen wacht er nog een hele waslijst aan operaties die wél uitgesteld konden worden. En die zijn nog niet zomaar ingehaald. "Er zijn een heleboel mensen die halsreikend uitkijken naar hun behandeling en die je ook graag wil helpen. Dat is toch tachtig procent van het stuwmeer dat we nog te gaan hebben. We halen in, maar zijn nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis."

De achterstanden worden straks mogelijk ook ingehaald in de avonden en weekenden, mits het personeel daartoe bereid is. "Er is niemand gebaat bij lange wachtlijsten. Laten we doen wat we kunnen. We kunnen natuurlijk niemand dwingen, maar de bereidheid is nog steeds groot. Dat is ook wel zorgpersoneel eigen. Als we aannemen dat we in de avonduren en op zaterdagen gaan uitbreiden, denk ik dat wij in het najaar, zo rond de kerst, de belangrijkste achterstanden wel weggewerkt hebben."

Om de operatieachterstanden aan het eind van dit jaar weg te krijgen, is het wel zaak dat de ziekenhuizen niet opnieuw volstromen met coronapatiënten. Toch stijgen de cijfers de afgelopen dagen juist weer. Verhofstad: "Dat is op dit moment niet zo verontrustend. Maar als die cijfers verder toenemen zitten we zo weer op het niveau dat we niet genoeg capaciteit hebben om in te halen."