Rotterdamse politiechef bevestigt advies om chauffeur die agent Arno doodreed niet per motor te controleren: 'Werd als extra veiligheid ingebouwd'

"Iedereen moet gecontroleerd kunnen worden als de situatie daar om vraagt. In dit geval was er in 2019 sprake van oplopende spanningen van de chauffeur richting de politie", vertelt Westerbeke over de 45-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant. "Verschillende collega’s maakten zich zorgen over zijn gedrag. Toen heeft de leiding van Team Verkeer de collega’s geadviseerd de controles van deze man niet meer per motor te doen, maar per auto. Dat werd als extra veiligheid ingebouwd uit zorg voor de collega’s, omdat je op een motor een stuk kwetsbaarder bent."

Voorkomen

Mike Damen was naast collega een goede vriend van Arno. Hij denkt dat het noodlottige ongeval voorkomen had kunnen worden. "Als iedereen goed zijn werk had gedaan was het nooit zover gekomen", vertelde Damen maandag. Westerbeke reageert: "Er zijn heel veel mensen boos en verdrietig. Ik snap het gevoel van onmacht, het verdriet, ik voel dat zelf ook. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd."

Naar eigen zeggen mocht Damen van zijn leidinggevenden niet met de media praten, maar deed hij dat omdat 'dit nooit meer mag gebeuren.' Westerbeke: "Er is een groot onderzoeksteam in de eenheid Zeeland West Brabant aan de slag, dat keihard werkt om de onderste steen boven te krijgen. Zij moeten dat onderzoek zonder afleiding kunnen doen, en het OM moet die zaak zo stevig mogelijk naar de rechter kunnen brengen. Het laatste wat we willen is dat het onderzoek belemmerd wordt door uitspraken in de media, of dat we de strafzaak schaden."

Eerdere ongelukken

De man die motoragent Arno bijna twee weken geleden doodreed, was eerder betrokken bij ongelukken. Zo reed hij in 2015 ook al een motoragent van de Rotterdamse politie aan, die daarbij zijn rechterarm verloor. Verder was de chauffeur vorig jaar juli betrokken bij een dodelijk ongeluk in Rockanje.

Er volgt nog een evaluatie, om 'stap voor stap te bekijken of sinds 2015 alle mogelijkheden zijn benut'. Westerbeke: "Met een evaluatie krijgen we Arno niet terug. Maar we kunnen wel met elkaar kijken of er lessen te trekken zijn of andere wegen zijn die we in de toekomst moeten bewandelen."

Afgelopen vrijdag vormden honderden agenten en andere betrokkenen een kilometerslange erehaag in Rotterdam, om afscheid te nemen van Arno de Korte.