Belangrijke getuige in zaak gedode Knut Rietveld (55) meldt zich niet, politie geeft ongeblurde foto vrij

De politie is nog altijd op zoek naar een man die mogelijk meer kan vertellen over de gedode poezenman uit Capelle aan den IJssel, Knut Rietveld. De getuige stond kort voor de dood van Knut twee keer voor diens huis aan de Kringdans. In het tv-programma Opsporing Verzocht is een herkenbare foto van de man vrijgegeven.

Vorige week was de man in hetzelfde programma nog onherkenbaar gemaakt. De politie hoopte dat hij zich voor deze dinsdag zou melden, maar dat is niet gebeurd. Daarom brengt de politie nu een ongeblurde foto naar buiten, in de hoop de man te vinden van wie de politie denkt dat hij de laatste persoon is die Knut heeft gesproken.

Knut Rietveld werd eind mei door een buurtbewoonster waar hij regelmatig ging eten levenloos gevonden in zijn huis. Vlak daarvoor was in de buurt al argwaan ontstaan, omdat Knut al een paar dagen niet gesignaleerd was.

De politie noemt het waarschijnlijk dat Knut de dader van het misdrijf zelf binnen heeft gelaten en houdt rekening met de mogelijkheid dat hij via Bullchat of Grindr (een chatsite en datingapp voor homo- en biseksuele mannen) een afspraak had gemaakt. Mogelijk is die date hem daarna fataal geworden. De politie zoekt nog naar de naam van Knut op Grindr, omdat hij daar niet zijn eigen naam gebruikte.