Het weer van vandaag: warm zomerweer

Vandaag kunnen we genieten van fantastisch zomerweer. De zon schijnt volop met in het oosten van de regio vanmiddag vorming van een kleine stapelwolk. Het wordt maximaal 25 graden en er staat weinig wind. Vanmiddag staat er aan zee tijdelijk een matige noordwestenwind, kracht 3. Vanavond schijnt eerst nog de zon, de nacht verloopt helder en rustig. Het koelt af naar een graad of 14.

Morgen komt er nauwelijks verandering in het huidige weer. Het is dan ook opnieuw zonnig, wel wordt het minder warm. In de middag wordt het 22 graden en waait er een zwakke tot aan zee matige noordenwind.

Vooruitzichten

De dagen erna komt er een weersverandering in zicht. Op vrijdag is er nog niks aan de hand, er is veel zon en het blijft droog. In het weekend komt er meer bewolking opzetten en moet plaatselijk rekening worden gehouden met regen- en onweersbuien. Omdat de atmosfeer vochtiger wordt zal het ook drukkend warm gaan aanvoelen. Vrijdag wordt het rond 22 graden, in het weekend 22 tot 25 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 20 en 31 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 23,5 graden en de minimumtemperatuur 13,9 graden. Er valt gemiddeld 25,1 mm neerslag.